قد تفيض على بلدات قريبة.. 'الأرصاد' يحذر من السيول المنقولة

وأوضح المركز أن السيول المنقولة هي التي تجري في مناطق هطول الأمطار وتصل إلى مناطق أخرى غير متأثرة بالحالات الجوية.

وأوضح المركز أن السيول المنقولة هي التي تجري في مناطق هطول الأمطار وتصل إلى مناطق أخرى غير متأثرة بالحالات الجوية.

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3 إنذارات حمراء من الأرصاد لأهالي جازان | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية3 إنذارات حمراء من الأرصاد لأهالي جازان أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد 3 تحذيرات من ظواهر جوية على محافظات متفرقة من منطقة جازان. اقرأ أكثر ⮕

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أمطار وضباب..مركز الأرصاد يحذر من طقس الشرقية ومكةأطلق المركز الوطني للأرصاد اليوم إنذارين باللونين البرتقالي والأصفر، تنبيهًا لطقس المنطقة الشرقية ومكة المكرمة. اقرأ أكثر ⮕

التزموا أماكن آمنة.. الدفاع المدني يوجه رسالة للمواطنين بشأن الأمطارشددت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول. اقرأ أكثر ⮕