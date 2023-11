قدم.. صنداونز يخطف بطاقة التأهل لنهائي الدوري الإفريقي من الأهلي

واستفاد الفريق الجنوبي إفريقي من تفوقه في نتيجة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي في جنوب إفريقيا بهدف دون رد سجله ثابيلو ماسيكو، ليتأهل بمجموع المباراتين. وأتيح للأهلي فرصة التسجيل مبكرا في الشوط الأول عندما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 12 لكن التونسي علي معلول أهدرها بعد تصدى رائع من جانب الحارس.

وشهدت المواجهة طرد اللاعب الأرجنتيني مينديتا قبل ست دقائق من النهاية لكن الأهلي لم يتمكن من استثمار النقص العددي. وطالب الأهلي بركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع إلا أن الحكم قرر إكمال اللعب بالرغم من عودته إلى حكم تقنية الفيديو"VAR".

ونجح صنداونز في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة توالياً في البطولة، ليضرب موعدا في النهائي في مواجهة الوداد البيضاوي المغربي الذي تأهل هو الآخر على حساب الترجي التونسي.

