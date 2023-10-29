قدم.. أتلتيكو مدريد يقفز للمركز الثالث بتغلبه على ألافيس

ارتقى أتلتيكو مدريد للمركز الثالث بالدوري الإسباني عقب فوزه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين لواحد خلال المباراة التي جمعتهما، الأحد، على ملعب"ميتروبوليتانو" في الجولة الحادية عشرة من المسابقة.
وحافظ أتليتكو على مسيرة انتصاراته، محققا فوزه السادس تواليا ليرفع رصيده إلى 25 نقطة متقدما للمركز الثالث على حساب برشلونة الذي تراجع للمركز الرابع بفارق نقطة. في المقابل تجمد رصيد ألافيس عند 9 نقط في المركز السابع عشر في جدول الترتيب، بعد تلقيه خسارته السادسة هذا الموسم، بينما فاز في مباراتين وتعادل في ثلاث.
وأنهى أتلتيكو مدريد الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما رودريغو ريكيلمي وألفارو موراتا في الدقيقتين 26 و1+90وفي مباريات أخرى بنفس الجولة تعادل رايو فاليكانو وضيفه ريال سوسييداد بهدفين لمثلهما، سجل لأصحاب الأرض الغاني عبد المؤمن سليمان والبرتغالي بيبي في الدقيقتين 31، و1+90، بينما سجل للضيوف ميكيل أويارزابال (هدفان) في الدقيقتين 41، و66 من ركلة جزاء. headtopics.com
ورفع رايو فاليكانو رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، بينما بات رصيد سوسييداد 19 نقطة في المركز الخامس. وبنفس النتيجة تعادل أتلتيك بيلباو مع ضيفه فالنسيا، سجل هدفي صاحب الأرض دي ماركوس، وأليكس بيرينجور في الدقيقتين 32، و7+90، بينما سجل للضيوف فران بيريز وهوغو دورو في الدقيقتين 62، و68.
ورفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع. وحقق ريال بيتيس فوزا ثمينا على ضيفه أوساسونا بهدفين لواحد، سجل لأصحاب الأرض ويليان خوسيه وإيسكو في الدقيقتين 1+45، و4+90، بينما سجل للضيوف روبن غارسيا في الدقيقة 85. headtopics.com
ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 17 نقطة وارتقى إلى المركز الثامن بفارق الأهداف خلف رايو فاليكانو، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.