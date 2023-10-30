قدم.. الاعتداء على حافلة ليون يلغي مباراته مع مارسيليا

قررت رابطة الدوري الفرنسي، الأحد، إلغاء مباراة أولمبيك مرسيليا وضيفه أولمبيك ليون في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بعدما تعرضت حافلة الأخير للرشق بالحجارة وهي في طريقها لملعب المباراة.

وذكرت صحيفتا"ليكيب" و"لوباريزيان" أن جماهير مارسيليا رشقت حافلة ليون بالحجارة، وهي في طريقها إلى ملعب"فيلودورم" الذي كان مقررا أن يستضيف اللقاء. من جانبها نشرت شبكة GFFN الفرنسية صورة للإيطالي فابيو جروسو مدرب ليون ، ورأسه معصوبا بضمادة طبية، لإيقاف النزيف جراء إصابته بالحجارة.

ونشر موقع شبكة (RMC) الفرنسية تصريحا لوزيرة الرياضة، أميلي كاستيرا قالت فيه أن الإلغاء كان"القرار الصحيح، لأن ما حدث مروع تماما، وشيء مقزز، هذه التصرفات نابعة عن الكراهية والغباء". وتابعت بالقول إن"هذا إنكار لقيم كرة القدم والرياضة، إنه أمر مذهل، ويجب العثور على الجناة بسرعة، حتى تتم معاقبتهم بشدة". headtopics.com

واختتمت تصريحاتها بأنه"في مواجهة خطورة ما حدث، اتخذت الرابطة القرار الصحيح"، معربة عن دعمها لفريق أولمبيك ليون ومدربه ومساعده، والمشجعين"الذين كانوا سعداء بمتابعة هذه المباراة". من جانبه أدان برونو برنارد رئيس مدينة ليون الكبرى، الحادث حيث قال على حسابه الشخصي بمنصة"إكس":"إنها ليست حادثة! إنه هجوم من قبل مثيري الشغب في مارسيليا الذين يشوهون كرة القدم ومدينة مارسيليا".

وتابع:"هذا غير مقبول على الاطلاق، يجب منعهم من ممارسة كرة القدم وتقديمهم للعدالة.. كل دعمي للاعبين وفابيو جروسو". يذكر أن مارسيليا يحتل المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يقبع نادي ليون في المركز 18 والأخير برصيد 3 نقاط. headtopics.com

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