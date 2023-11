قدم.. بايرن ميونخ يودع كأس ألمانيا أمام فريق من الدرجة الثالثة

العملاق البافاري كان البادئ بالتسجيل عن طريق المخضرم توماس مولر في الدقيقة 16 قبل أن يحرز ساربروكن هدفيه عبر باتريك سونثيمر ومارسيل جاوس في الدقيقتين 1+45 و6+90. ورغم السيطرة شبه التامة من البايرن على مجريات اللعب على مدار شوطي اللقاء، إلا أنه لم ينجح في ترجمة أفضليته إلى أهداف في ظل غياب التركيز عن مهاجميه في إنهاء الهجمات بفاعلية.

في المقابل اعتمد ساربروكن على شن هجمات مرتدة خاطفة لتهديد مرمى الحارس مانويل نوير، واستطاع لاعبوه بالفعل خطف هدفين في الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوطين الأول والثاني، محققا بذلك كبرى مفاجآت البطولة.

وفي مباريات أخرى، تأهل بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن إثر فوز الأول على هوفنهايم بهدف دون رد، والثاني على ساندهاوسن من الدرجة الثالثة بخماسية مقابل هدفين.

