قدم.. نيوكاسل يطيح بمانشستر يونايتد من كأس الرابطة الإنجليزية

سجل أهداف نيوكاسل الباراغوياني ميغيل ألميرون (28) ولويس هال (36) وجوزف ويلوك (60)، وحرص مدربا الفريقين على منح نجومهما الأساسيين راحة من المشاركة قبل استئناف مسابقة الدوري مجددا. وواصل مانشستر يونايتد بهذه الخسارة مسلسل نتائجه السلبية خاصة وأنها جاءت في أعقاب هزيمة مماثلة بنفس النتيجة أمام جاره مانشستر سيتي، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.سجل أهداف وست هام، بن وايت مدافع أرسنال بالخطأ في مرماه والغاني محمد قدوس وجارود بوين في الدقائق 16، و50، و60، قبل أن يحرز النرويجي مارتن أوديغارد هدف أرسنال في الدقيقة 6+90

وفاز ليفربول بصعوبة على مضيفه بورنموث بهدفين لهدف، سجل الهولندي كودي غاكبو والأورغواياني داروين نونيز هدفي ليفربول في الدقيقتين31، و70، وسجل الهولندي جاستين كلايفرت هدف بورنموث في الدقيقة 64. وتأهل تشيلسي وايفرتون إلى دور الثمانية بفوزهما على بلاكبيرن 2-0 وبيرنلي 3-0 تواليًا، كما عبر فولهام إلى الدور المقبل بفوزه على مضيفه إيبسويتش 3-1.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AA_ARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA: بثلاثية نظيفة.. نيوكاسل يثأر من يونايتد في كأس الرابطةألحق نيوكاسل يونايتد خسارة قاسية بمانشستر يونايتد حامل اللقب ووضعه خارج مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في كرة القدم، بفوزه عليه 3-صفر يوم الأربعاء في

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: نيوكاسل للثأر من يونايتد «المترنح»... ورايس يقود آرسنال ضد فريقه السابق وستهامالمواجهة بين مانشستر يونايتد وضيفه نيوكاسل ستكون بمثابة إعادة لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية الموسم الماضي.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: نيوكاسل يثأر من مانشستر يونايتد ويقصيه من كأس الرابطةسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

FRANCE24_AR: كأس الرابطة: يونايتد يخسر على أرضه من نيوكاسل ووست هام يقصي أرسنالتلقى مانشستر يونايتد خسارة ثقيلة 3-صفر على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد، في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، لتتخذ بدايته السيئة للموسم منعطفا خطيرا نحو الأسوأ أمس الأربعاء.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: مدرب نيوكاسل: لا نسعى للثأر أمام مانشستر يونايتدرفض إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل الإنجليزي، اعتبار فريقه في مهمة ثأرية أمام مانشستر يونايتد عندما يلتقيان ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: وست هام يطيح بأرسنال من دور 16 بكأس الرابطة الإنجليزيةودع أرسنال كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بخسارته 3-1 أمام وست هام يونايتد في دور الستة عشر، اليوم الأربعاء، بفضل هدفي محمد قدوس وجارود بوين وهدف عكسي سجله بن وايت مدافع أرسنال في مرماه عن طريق الخطأ.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕