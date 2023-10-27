قبل نشر فيديوهاتك على تيك توك انتبه.. هذا ما حل بانفلوانسر شهير!

قبل نشر فيديوهاتك على تيك توك انتبه جيداً، إذ قد تواجه أحكاماً قضائية تمنعك من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، تماماً كما حل

فقد منع الشاب الملقب بـ"ميزي"من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد إدانته بنشر مقاطع فيديو دون موافقة أصحابها، بحسب ما نشرت صحيفة"إندبندنت".وتبين أن النجم، واسمه الحقيقي باكاري-برونز أوغارو، قد"استهزأ عمداً" بأمر محكمة يمنعه من مشاركة مقاطع فيديو لأشخاص دون موافقتهم"في غضون ساعات" من إقراره.

أتى ذلك بعد أن كشف بول لينون محامي الدفاع عن أوغارو للمحكمة في وقت سابق من يوم الخميس أن موكله قد اعتقل للاشتباه في إفساده مسار العدالة. كما تم القبض على شاهد أوغارو الرئيسي في القضية، والذي كان من المقرر أن يدلي بشهادته في المحاكمة، وتم إطلاق سراحهما بكفالة بشرط عدم الاتصال ببعضهما البعض. headtopics.com

في حين حاول محامي الدفاع تأجيل الجلسة، مدعياً أن أوجارو لم يتمكن من الحصول على"محاكمة عادلة" بدون شاهده الوحيد، لكن القاضي رفض طلبه. واستمعت المحكمة إلى كيف بدأ الشاب المثير للجدل في مشاركة مقاطع فيديو لأشخاص دون موافقتهم في نفس اليوم الذي صدر فيه أمر السلوك الإجرامي في 24 مايو/أيار الماضي.

كذلك عُرضت لقطات تمت مشاركتها على حسابه في تويتر ليل الرابع والعشرين من مايو، تظهره في مركز ويستفيلد للتسوق، في ستراتفورد، بعد ظهوره في برنامج TalkTV الذي يقدمه بيرس مورغان وسخر من النظام القضائي البريطاني. headtopics.com

إلى ذلك أظهرت مقاطع فيديو أخرى تمت مشاركتها على حساب الشاب في"سنابشات"، والتي تم انتهاكها أيضاً، وهو يمسك تلميذاً من زيه الرسمي، وأخرى تظهره وهو يقاتل رجلاً مصاباً بالقزامة، والتي ادعى أوغارو أنها مقاطع فيديو خادعة تم إنتاجها بموافقتهم المسبقة.يذكر أن"ميزي" الذي يتابعه مئات الآلاف على تطبيق الفيديوهات القصيرة، نشر سابقاً مقاطع صادمة، صور فيها دخوله إلى عدة منازل في لندن دون استئذان من أصحابها، ما دفع بعض ساكنيها إلى الإصابة بالرعب ظناً أنه لص أو مجرم ما.

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