قبل خطاب نصرالله.. مراسل CNN يرصد آخر تطورات التوتر بين حزب الله وإسرائيل

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين أول اليوم التالي لهجوم حماس المفاجئ، يطلق حزب الله النار على إسرائيل بشكل يومي، كما أطلقت جماعات أخرى بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وابلًا من الصواريخ بينما تحاول التسلل عبر الحدود، وردت إسرائيل واستهدفت من بين أمور أخرى كما تقول البنية التحتية لحزب الله.

ويعترف حزب الله بأن ما يقرب من 50 من مقاتليه قتلوا في هذه المناوشات، كما قُتل العديد من المدنيين اللبنانيين.

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صواريخ الدفاع الجوي تدخل المعركة في جنوب لبنانيعد إدخال منظومات الدفاع الجوي التابعة لـ«حزب الله» إلى المعركة تطوراً جديداً، بعد 20 يوماً من الاشتباكات والقصف المتبادل، خسر خلالها «حزب الله» 47 مقاتلاً. اقرأ أكثر ⮕

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