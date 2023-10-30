قبل ساعات من الإعلان الرسمي.. تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية لعام 2023

ومن المنتظر أن يعلن عن اسم الفائز بالجائزة الفردية المرموقة التي تقدمها مجلة"فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة، في حفل سيقام مساء اليوم الاثنين في مسرح"دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.وقبل ساعات من الإعلان الرسمي، نشر رومانو صورة معدلة بـ"الفوتوشوب" لميسي وهو يضع قدمه على الكرة الذهبية، وكتب"سيتم الإعلان عن فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الليلة.. سيتوج بالكرة الذهبية رقم 8 في مسيرته كما هو متوقع".

ويعد ميسي، الذي غادر باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الأمريكي، المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام للمرة الثامنة (رقم قياسي)، بعد أن قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم العام الماضي في مونديال قطر.

أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.تداولت صفحات إخبارية اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر وصول الدبابات الإسرائيلية إلى شارع صلاح الدين في غزة.أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو. headtopics.com

أعلن الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأحد أن"الأمين العام للحزب حسن نصر الله سيتحدث بحفل تكريم للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس يوم الجمعة 3 نوفمبر".تكرر ذكر حاجز"إيرز" الحدودي الإسرائيلي مع غزة في وسائل الإعلام عدة مرات منذ هجوم 7 أكتوبر أو ما يعرف بـ"طوفان الأقصى"، وتصدر مجددا العناوين في 29 أكتوبر.

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من جنوده الليلة الماضية، نتيجة الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.استهدفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى وسط غزة، بأكثر من 25 غارة و"أحزمة نارية" عنيفة وضخمة، ولا تزال تطلق قنابل مضيئة نحوه.أفاد مصدر عسكري سوري باعتداء جديد شنته القوات الجوية الإسرائيلية ليلا من اتجاه الجولان المحتل، حيث استهدفت موقعين للجيش السوري في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية. headtopics.com

قال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت.الدفاع الروسية تعلن إسقاط 8 صواريخ Storm Shadow مجنحة هاجمت القرم

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الكرة الذهبية.. ميسي نحو 'الثامنة' والبعض يعتبرها فضيحةفي حفلها السنوي المعتاد، ستقدم مجلة 'فرانس فوتبول' جائزة الكرة الذهبية مساء الاثنين، لأفضل لاعب خلال الموسم المنصرم 2022-2023. اقرأ أكثر ⮕