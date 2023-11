قبل «الطوفان» وبعد غزة لا استقرار مع الانتقام!

لا هدنة إنسانية بعد، رغم ما تشهده المنظمة الدولية من تقديم مشاريع قرارات قوبلت كلها بالفيتوات، بينما الجهد العربي الذي بلور مشروع قرار ملزم بالهدنة تبنته الدول العشر غير الدائمة العضوية قد يفضي إلى موافقة شكلية لن تلتزم بها إسرائيل، رغم الانقلاب في الرأي العام العالمي، خصوصاً في أميركا وأوروبا، لأنه لم يعد ينطلي على المواطنين ادعاء إسرائيل بأنها ضحية، وهي دولة احتلال وفصل عنصري تمارس الهمجية والتوحش...

عشية نهاية الأسبوع الرابع على حرب الإبادة والمجازر المرعبة والدمار التي تلت «طوفان الأقصى» واجتياح «حماس» لمستوطنات الغلاف ومواقع عسكرية عديدة تحاصر القطاع، لا حديث عن وقف للنار، وكأنه ليس بكافٍ شلال الدم المرعب وتضخم أعداد الضحايا كل دقيقة من أطفال ونساء ومسنين. هناك استثناء غربي دولي لإسرائيل، وضوء أخضر لها لاستكمال التوحش؛ في تجاوز لأي اعتبار، ولتحقيق الهدف المعلَن: القضاء على «حماس» واقتلاعها بعد تدمير البنى التحتية العائدة لها ونزع سلاحها.

الاستثناء قائم، رغم إدراك أن «حماس» لا تختصر غزة وأهلها، وأن نجاح الغزو البري لاقتلاعها دونه صعوبات؛ من حرب الشوارع في المدن، وحرب الأنفاق السرية، إلى ارتباطه بقضية مئات الأسرى الذين أودى القصف الوحشي بحياة 50 منهم، وفق ما كشفت عنه قيادة «القسام». لذا التهديد بالغزو الشامل تحول إلى توغلات محدودة كوسيلة للتقليل من الخسائر أو الحد منها، وفق الاقتراحات الأميركية (وزير الدفاع أوستن والخبراء الأميركيين)، وهو بالكاد تجاوز القشرة، فوقعت قوات التدخل في كمائن محكمة.

لكن بطولات الميدان التي يسطرها شبان شجعان «لا أمام عندهم ولا وراء»، لن تبدّل المصير، ولن تُحدث المعجزة. غزة وحيدة، وشعبها متروك رتّب عليه أداء «حماس» نكبة جديدة لا طاقة له بتحمل أثمانها، حتى إن نداء محمد ضيف لهبّة شعبية لم يجد له صدى لا في القدس ولا في الضفة.

