قبض الحرس الحدودي في جازان على مهرب إثيوبي

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولته تهريب 41 كيلوجرامًا من مادةتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني

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ALYAUM: 'الأرصاد': أمطار غزيرة على 8 محافظات في جازان'الأرصاد': أمطار غزيرة على 8 محافظات في جازان

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AAWSAT_NEWS: على معبر رفح... ارتياح للمغادرين وإحباط للعالقينتجمع الراغبون في مغادرة قطاع غزة عند معبر رفح الحدودي مع مصر، اليوم (الخميس)، حيث يتمكن الذين وردت أسماؤهم في قائمة رسمية من المرور على دفعات.

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ALYAUM: جازان.. ضبط 3 مخالفين لمحاولتهم تهريب 43 كيلو من الحشيشقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب 43 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

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SABQORG: أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة برياح شديدة وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية وتساقط للبردسبق .. التفاصيل وأكثر

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OKAZ_ONLINE: جدة: القبض على 4 «مخالفين» لترويجهم «الحشيش»قبض مرور محافظة جدة على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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SKYNEWSARABIA: والدا زوجة رئيس الوزراء الأسكتلندي غادرا غزةقال رئيس الوزراء الأسكتلندي، حمزة يوسف، الجمعة، إن والدي زوجته غادرا قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر، بعد أن علقا هناك لمدة شهر بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

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