قبض على 4 أشخاص لترويج المخدرات في جدة

قبضت السلطات المحلية في محافظة جدة على 4 أشخاص من الجنسية الإثيوبية لتورطهم في ترويج المخدرات. وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات.

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OKAZ_ONLİNE: جدة: القبض على 4 «مخالفين» لترويجهم «الحشيش»قبض مرور محافظة جدة على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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ALMOWATENNET: تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة أكدت جامعة جدة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق

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ALYAUM: قبض الحرس الحدودي في جازان على مهرب إثيوبيقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولته تهريب 41 كيلوجرامًا من مادةتهيب الجهات ال أمن ية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني

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RTARABIC: إيران.. 27 قتيلا و12 جريحا في حريق في مركز لمعالجة مدمني المخدرات (صور + فيديو)اندلع حريق كبير اليوم الجمعة في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في شمال إيران، أدى إلى مقتل 27 على الأقل، وإصابة 12 آخرين، حسبما أفادت السلطة القضائية.

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ALYAUM: مقتل 7 أشخاص جراء عواصف قوية في إيطاليالقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم بينما لا يزال شخص في عداد المفقودين في توسكانا اليوم السبت، بعد أن ضربت عواصف شديدة أجزاء من شمال ووسط إيطاليا في اليوم السابق.

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AAWSAT_NEWS: الدوري السعودي: الأهلي الجريح للنهوض مجدداً من بوابة الرياضبعد منعطف صعب أثار قلق عشاقه، يتطلع الأهلي للوقوف على قدميه من جديد عندما يستضيف نظيره الرياض على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، وذلك في ختام منافسات

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