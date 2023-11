قانونيون لـ 'اليوم': التقويم الميلادي يثبت دقة المواعيد.. ويوحد كافة المعاملات

وبين أنه يثبت من خلال توحيد اعتماد التاريخ الميلادي دقة الحاسبة الزمنية الحاكمة والمقننة لأي تعامل أو علاقة وتضمن هذا القرار فوائد جمة يحصدها موظفو القطاع الخاص والخاص من امتداد مدة الخدمة وتضاعف استحقاقهم، خاصة أن كافة التعاملات والعقود الالكترونية المالية والتجارية المنفذة محلياً وعالمياً أصبحت متسقة ومتوافقة موحدة غير خاضعة للفرضية والاحتمال.

