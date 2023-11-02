قاموس المقاومة وصراع الأمة مع الكيان الصهيوني (1)

تحاول هذه السلسلة أن تجمع كل مفاهيم المقاومة وتؤكد عليها وتصنف تلك المفاهيم ضمن منظومات مهمة، خاصة تلك المفاهيم والأفكار والأحداث بل والأشخاص الذين يرتبطون بصراع الأمة مع الكيان الصهيوني، هذا الأمر إنما طرأ من خلال طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، معبرا بذلك عن هذا المعنى في المقاومة في مواجهة الكيان الغاصب والغاشم المحتل.. هذه القصة لذلك الصراع وصفحات ومحطات التدافع في مساره.
إن بقاء مفاهيم المقاومة التي تسري في الأمة هو الأمر اللائق الذي يتعلق بشهادتها وشهودها وشهدائها، ومن ثم فإننا سنحاول أن نشير فقط إلى ما يمكن أن يتضمنه ذلك القاموس في هذا السياق؛ الذي لن يتوقف عند هذه المفاهيم الحافزة للأمة، بل كذلك سنتطرق إلى مفاهيم أخرى سلبية تحاول أن تتسلل إلى هذه الأمة وتشكل مادة للتسميم السياسي في هذا المقام؛ والتي يجب أن نتعرض لها فنؤكد على مفاهيمنا الإيجابية الناهضة، ومن ناحية أخرى نفكك تلك المفاهيم المتسللة والغاصبة من مصطلحات العدو والخطاب الذي يروج له؛ والتي تقوم...
ومن ثم فإن هذا المعجم يتضمن مفاهيم تأسيسية في الصراع العربي الصهيوني واتصالها بقاموس المقاومة من جانب والحدث الجليل المرتبط بمعركة طوفان الأقصى الكبرى؛ ذلك أن من المفاهيم التأسيسية في صراع الأمة مع الكيان الصهيوني تتمثل في المفاهيم التي تتعلق بطبيعة الصراع وخصائصه الكبرى والتي تحدد في ذات الوقت المعنى الذي يتعلق بالمقاومة وضرورة المدافعة والتدافع في الأمة، هذا الصراع الذي يرتبط ليس فقط بأمة العرب، ولكنه كذلك يرتبط في دائرة أوسع بالأمة الإسلامية كلها، بل وبعد هذا الطوفان، طوفان الأقصى؛ يرتبط...
ومن هنا فإن طبيعة هذا الصراع الحضاري إنما يتعلق بمسألة النهوض ومسألة التقدم، ومواجهة التخلف، ولعل هذه المعاني هي التي تجعل من هذا الصراع صراعا حضاريا شاملا في معناه وفي مبناه، في غايته وفي مقاصده.ذلك أن الصراع المصيري هو الذي يتعلق بمصير طرفي الصراع المباشرين، واللذين يتصارعان بين عقيدة صهيونية تؤكد على قضم الأرض في إطار مشروعها الاستيطاني التوسعي، وبين عقيدة أخرى تؤكد على هذه الأرض باعتبارها أرض فلسطين (كامل تراب فلسطين).
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