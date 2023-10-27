قاعدة مكتظة بالمقاتلات والطائرات.. أميركا تحشد بهذه الجزيرة

تحدثت العديد من وسائل الإعلام اليونانية خلال الأيام الماضية عن بدء استخدام قاعدة "إليوسيس" الجوية بالقرب من أثينا لعمليات القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط.وقال وربيرغ، إن إرسال حاملتي الطائرات المقاتلة، والأنظمة الدفاعية، وغيرها من الأسلحة يستهدف إلى إيصال "رسالة واضحة لإيران وحزب الله وأي طرف من الأطراف التي تريد استغلال الوضع الراهن وتقوم التصعيد".
وحركة حماس، مخاوف أميركية من اتساع رقعة المواجهات العسكرية في المنطقة، وتدخل أطراف ثالثة على خط الأزمة، مما يُنذر بتفاقم الأوضاع في المنطقة.وقال وربيرغ، إن إرسال حاملتي الطائرات المقاتلة، والأنظمة الدفاعية، وغيرها من الأسلحة يستهدف إلى إيصال "رسالة واضحة لإيران وحزب الله وأي طرف من الأطراف التي تريد استغلال الوضع الراهن وتقوم التصعيد".وحركة حماس، مخاوف أميركية من اتساع رقعة المواجهات العسكرية في المنطقة، وتدخل أطراف ثالثة على خط الأزمة، مما يُنذر بتفاقم الأوضاع في المنطقة.