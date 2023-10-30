في 11 محطة.. تبوك تسجّل أعلى كمية هطول أمطار في المنطقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت أمس على منطقة تبوك، في 11 محطة..

وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقة، جرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في محطة مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك، حيث بلغت 26 ملم، يليه مركز حالة عمار 18.6 ملم، ثم مركز رحيب 14.4 ملم.

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تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في منطقة تبوكتسجيل أعلى كمية هطول أمطار في منطقة تبوك اقرأ أكثر ⮕

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