في يومه العالمي.. دارة الملك عبدالعزيز خير حافظ لتراث المملكة السمعي والبصري

، الذي يصادف الـ27 من شهر أكتوبر في كل عام؛ على صون التراث الوثائقي والمحفوظات والعمل على الأرشفة الرقمية، وتنبيه الوعي العام نحو الحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لرعاية هذا المخزون وإدراك أهمية الوثائق السمعية والبصرية.

وكذكل العمل خلال هذا اليوم على تعزيز تدفق الأفكار بالكلمة والصورة؛ لأنهما أداتا تمثيل الذاكرة والتراث المشترك؛ وسط حرص الجهات والمنظمات المعنية على إبراز التنوع الثقافي والاجتماعي واللغوي للمجتمعات، بالحفاظ على هذا التراث وضمان إتاحته للجمهور والأجيال المقبلة.

وتقدم الدارة تلك المواد البصرية والسمعية مصدر للبحوث والدراسات والمواد التعليمية، بما يساعد في نشر المعرفة والوعي بالتراث الثقافي، وتنتج مواد إعلامية متميزة تستند إلى المواد السمعية والبصرية لزيادة الوعي بالتراث الثقافي والتاريخي للمملكة، يضاف لذلك تعاون الدارة مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة للحفاظ على ذلك التراث المهم وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال. headtopics.com

يذكر أن اليوم العالمي للتراث السمعي البصري قد أقر الاحتفاء به المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 2005، ليشكل آلية لزيادة الوعي العام بضرورة الحفاظ على المواد السمعية البصرية المهمة، وضمان أن تظل متاحة للجمهور؛ وذلك حفاظًا على الهوية الثقافية للشعوب؛ في شتى المجالات السياسية والفكرية والثقافية والفنية والاقتصادية وغيرها من أوجه النشاط البشري.

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