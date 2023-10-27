في يوم التراث السمعي البصري.. كيف تساهم دارة الملك عبدالعزيز في صون التاريخ والثقافة؟

يؤكد اليوم العالمي للتراث السمعي البصري الذي يصادف الـ 27 من شهر أكتوبر في كل عام؛ على صون التراث الوثائقي والمحفوظات والعمل على الأرشفة الرقمية، وتنبيه الوعي العام نحو الحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لرعاية هذا المخزون وإدراك أهمية الوثائق السمعية والبصرية، والعمل خلال هذا اليوم على تعزيز تدفق الأفكار بالكلمة والصورة؛ لأنهما أداتا تمثيل الذاكرة والتراث المشترك؛ وسط حرص الجهات والمنظمات المعنية على إبراز التنوع الثقافي والاجتماعي واللغوي للمجتمعات بالحفاظ على هذا التراث وضمان إتاحته للجمهور...

وتؤدي الدارة دورًا بارزًا في الحفاظ على ذلك التراث من خلال العديد من الجهود والمبادرات التي تسهم في توثيقه وحفظه، فهي تقوم بجمع وحفظ الأرشيف والوثائق والمواد السمعية والبصرية الهامة للمملكة، ذلك يشمل مختلف أنواع الوثائق السمعية والبصرية، مثل الصور والأفلام والتسجيلات الصوتية، كما تقوم بتوفير بيئة مثلى للحفاظ على هذه الوسائط لضمان عدم تلفها والمحافظة على جودتها بمرور الزمن، وتعمل جاهدة على رقمنتها لزيادة إمكانية الرجوع والوصول إليها..

اقرأ أكثر:

sabqorg »

'جدة التاريخية' تحتفي باليوم العالمي للتراث السمعي والبصريتنطلق يوم غد بمنطقة جدة التاريخية، فعاليات معرض التراث السمعي والبصري، والذي يتضمن برامج وفعاليات تثقيفية وتعليمية، احتفاءً باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، والتي يستضيفها 'بيت الشربتلي' على مدار يومين. اقرأ أكثر ⮕

لا توجد لمعرفة الإسلام طريقة واحدةتجد في تاريخ الحضارة اليونانية في القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد حشدًا من عشرات النوابغ العظام في أثينا الذين أثروا في التاريخ البشري إلى يومنا هذا، لكنهم لم يتمكنوا من أن يخترعوا... اقرأ أكثر ⮕

وزير الداخلية يلتقي قادة القطاعات الأمنية ومتقاعدي القطاعات التابعة لها بالمنطقة الشرقيةالتقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، بقادة القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في المنطقة الشرقية، وذلك في مقر الإمارة بالدمام. اقرأ أكثر ⮕

وصافة دولية للتايكوندو السعوديحققت المشاركة السعودية في البطولة الدولية المفتوحة للتايكوندو التي دارت رحاها بقطر والمصنفة «G1» مركز الوصافة، بعد أوزباكستان، وحلت قطر ثالثاً في المنافسات التي شهدت مشاركة 887 لاعبا... اقرأ أكثر ⮕

لا تسمحوا للأشرار بالظهور كضحايا ولا العكس!يدعو جيفري سونينفيلد في CNN لتوخي الدقة في نشر المعلومات حول الحرب في غزة لأن التاريخ يثبت أن المعلومات المضللة تؤدي لاشتعال الحروب. اقرأ أكثر ⮕

ضبط '90' مخالفة بيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد و'20' بمحمية الملك خالدسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕