في يوم التراث السمعي البصري.. كيف تساهم دارة الملك عبدالعزيز في صون التاريخ والثقافة؟

يؤكد اليوم العالمي للتراث السمعي البصري الذي يصادف الـ 27 من شهر أكتوبر في كل عام؛ على صون التراث الوثائقي والمحفوظات والعمل على الأرشفة الرقمية، وتنبيه الوعي العام نحو الحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لرعاية هذا المخزون وإدراك أهمية الوثائق السمعية والبصرية، والعمل خلال هذا اليوم على تعزيز تدفق الأفكار بالكلمة والصورة؛ لأنهما أداتا تمثيل الذاكرة والتراث المشترك؛ وسط حرص الجهات والمنظمات المعنية على إبراز التنوع الثقافي والاجتماعي واللغوي للمجتمعات بالحفاظ على هذا التراث وضمان إتاحته للجمهور...
وتؤدي الدارة دورًا بارزًا في الحفاظ على ذلك التراث من خلال العديد من الجهود والمبادرات التي تسهم في توثيقه وحفظه، فهي تقوم بجمع وحفظ الأرشيف والوثائق والمواد السمعية والبصرية الهامة للمملكة، ذلك يشمل مختلف أنواع الوثائق السمعية والبصرية، مثل الصور والأفلام والتسجيلات الصوتية، كما تقوم بتوفير بيئة مثلى للحفاظ على هذه الوسائط لضمان عدم تلفها والمحافظة على جودتها بمرور الزمن، وتعمل جاهدة على رقمنتها لزيادة إمكانية الرجوع والوصول إليها..
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