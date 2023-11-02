في هذه الاثناء ثمة حرب تكاد تصبح منسية!

لكن ثمة حرب أخرى تدور منذ 24 فبراير 2024 في قلب أوروبا بين روسيا وأوكرانيا وخلفها الغرب بقيادة الولايات المتحدة لاتزال تتسبب بمزيد من التدمير في المدن والبلدات والقرى والبنى التحتية، وتُسقِط المئات من القتلى يوميا مدنيين وجنودا. انها الحرب الأوكرانية التي تدور رحاها بين عالمين يتصارعان بلا هوادة. وهي مستمرة بعنف ووحشية لا يقالان في كثير من الأحيان عما تشهده غزة.المتواصلة منذ أكثر من 19 شهرا على التوالي أدت الى مقتل نصف مليون شخص من الطرفين على الأقل. ودمرت خلالها العشرات من البلدات والمدن.
هذه الحرب بسبب ما يحصل في غزة أُزيحت من واجهة الرادار الدولي، على الرغم من ان الرئيس الأميركي جو بايدن قدم مباشرة إثر هجوم حماس يوم 7 أكتوبر مشروع قانون الى الكونغرس الأميركي يطلب فيه رصد مبلغ 106 مليار دولار منها 60 مليارا لدعم أوكرانيا و14 مليارا لإسرائيل. لكن المفاجأة أتت من مجلس النواب الأميركي الذي صوت على الدعم لإسرائيل، وتمهل فيما يتعلق بدعم أوكرانيا.
ما سبق يشير محاولات لمراجعة مسار الحرب في أوكرانيا في ظل غياب افق سياسي لإنهائها من دون السماح لروسيا بإعلان الانتصار فيها. طبعا من الصعب جدا أن تعلن موسكو انتصارها في الحرب. فقد فشلت في الحاق هزيمة ساحقة بكييف، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي قدمه الغرب بشكل عام، وأميركا بشكل خاص. ومع اقتراب فصل الشتاء وعجز الجيش الأوكراني عن تحقيق الأهداف المرسومة في الهجوم المضاد الذي أطلقه في الربيع، بات من الواضح أن الحرب قد تدوم عاما إضافيا على الأقل.
لكن الموقف الروسي ليس أفضل حالا من الموقف الأوكراني، فصمود الجيش الروسي بوجه الهجوم المضاد، لم يؤد إلى انقلاب في موازين القوى على الأرض. وتكاد الحرب التي يعجز أي من الطرفين عن حسمها لصالحه أن تتحول إلى حرب استنزاف طويلة ومكلفة جدا للطرفين. من هنا عودة التركيز في أروقة الدبلوماسية الأوروبية على محاولة شق مسارات للتفاوض مع روسيا بهدف وقف الحرب والتوصل الى تسوية تنهيها.تدرك تماما أن ثمة تراجعا في الاهتمام بحرب أوكرانيا في الشارع الأوروبي وملامح تعب من دعم الحرب.
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