في ظروف صعبة..629 ألف نازح يقيمون بمراكز الأونروا للإيواء في غزة

وثّقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا نزوح نحو 629 ألف نازح فلسطيني، في 150 مركز إيواء تابع لها في قطاعوقالت الأونروا في تقرير لها إن النازحين يعيشون ظروف إنسانية صعبة للغاية، خاصة وأن مراكز الإيواء باتت تستوعب ثلاثة أضعاف طاقتها، مشيرة أن مركز إيواء واحد في مدينة رفح يتواجد به 12500 نازح، جلهم من الأطفال والنساء.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن عدد النازحين داخليًا يُقدر بأكثر من 1.4 مليون شخص، فيما يعاني 15% من النازحين إعاقات، كما أن الملاجئ غير مجهزة لتلبية احتياجاتهم.

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