في ذكرى وعد بلفور.. حكومة غزة: الغرب مسؤول عن 'الإبادة'

وفي العام 1917 بعث وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور رسالة إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية، وعده فيها بإقامة وطن لليهود في فلسطين، وكانت عاملا رئيسيا في إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين المحتلة عام 1948، بينما لا تزال إسرائيل ترفض إقامة دولة فلسطينية.

وقال معروف:"تتزامن ذكرى وعد بلفور المشؤوم مع وقائع محرقة الاحتلال النازي ضد شعبنا في يومها السابع والعشرين، لتؤكد أن المشهد لا زال على حاله منذ أن بدأت المؤامرة الدولية بتغييب حقوق شعبنا وإنكار وجوده على أرضه..".

ورأى معروف أنه نتيجة لذلك،"أمِن الاحتلال من العقاب والمحاسبة واطمأنّ للعواقب، ما شجّعه على استمرار الجرائم والمذابح بحق شعبنا". وأكد على أن"المجتمع الدولي ومنظومته الأممية التي عجزت عن وقف هذه المحرقة ومنحت الاحتلال ضوءًا أخضر لإكمال جريمته، تتحمل المسؤولية الكاملة معه عن هذه الجريمة".

