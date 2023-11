في الاتجاهَيْن.. الجهات المعنية تغلق طريق الهدا مؤقتًا بسبب الأمطار

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةلقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار أغرقت مياه الأمطار شوارع مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بعدما فاضت الأمطار الغزيرة التي رافقت عاصفة عنيفة؛

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: إطلالات الهدا والشفا.. وجهات سياحية مميزة في الطائفإطلالات الهدا والشفا.. وجهات سياحية مميزة في الطائف

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: الخبر..الجهات الحكومية تناقش خطة طوارىء الأمطارتوجد فرق عمل تقوم بمتابعة الملاحظات التي ترد إليها حول تجمعات مياه الأمطار، التي تصل إلى قنوات الاتصال التابعة لإزالة أي آثار جانبية ناجمة عن الأمطار.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: أمطار غزيرة تغلق الشوارع في الدمام | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأمطار غزيرة تغلق الشوارع في الدمام شهدت الدمام في المنطقة الشرقية، خلال الساعات القليلة الماضية هطول أمطار غزيرة أغلقت عدداً من الشوارع.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: منذ 53 عاما.. تونس تعيش الخريف الأكثر حرارة و جفافاتعيش تونس فصل الخريف الأكثر جفافا منذ عشرات السنين، وسط مخاوف الفلاحين من موسم زراعي آخر صعب، بسبب تواصل احتباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وانحسار منسوب المياه داخل السدود.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: 7 نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الشتاء | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية7 نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الشتاء ينصح خبراء السيارات باتباع بعض الإجراءات المهمة لحماية سيارتك في فصل الشتاء خاصة في حالة هطول الأمطار الغزيرة أو

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕