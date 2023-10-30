في اتصال هاتفي..وزير الخارجية يثمن قرار نظيره البرتغالي بشأن غزة

الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023)، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل دعم كافة الجهود الرامية إلى وقف تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة تجاه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: alyaum »

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني بخصوص الأوضاع الخطيرة في غزةتلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ناقشا فيه الأوضاع الخطيرة في غزة. اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية يثمن تأييد أيرلندا قرار وقف فوري لإطلاق النار في غزةصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي جهود إدخال المساعدات إلى غزةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

السيسى لبايدن: مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة لأراضيهابحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن الوضع في قطاع غزة وأكد خلال الاتصال أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة اقرأ أكثر ⮕

السعودية تشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد في غزةناقش وزير الخارجية السعودي مع نظيره النرويجي تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزل من استمرار تطور الأوضاع. اقرأ أكثر ⮕

السيسي لبايدن: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة لأراضيهابحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، الوضع في قطاع غزة، وأكد خلال الاتصال أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غز اقرأ أكثر ⮕