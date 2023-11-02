في التعاملات المبكرة.. برنت يرتفع عند 85.01 دولارًا للبرميل

وبحلول الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا إلى 85.01 دولارًا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتًا إلى 80.90 دولارًا للبرميل؛ بحسب 'رويترز'.

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