في أمريكا.. أشجار عملاقة تُشعر الزوار أنهم بحجم 'نملة'

تشتهر حديقة "سيكويا" الوطنية باحتضانها أكثر من 8 آلاف شجرة ضخمة، حيث يتراوح طولها ما بين 250 قدمًا و300 قدم.وتُعتبر أكبر شجرة في العالم من حيث الحجم، بحسب ما ذكره موقع خدمة المنتزهات الوطنية في أمريكا.وتتصدر شجرة "جنرال شيرمان" قائمة العديد من السيّاح للأماكن التي يرغبون بزيارتها.واستخدم بدوره عدستين، إحداهما مقربة والأخرى واسعة الزاوية.وتفاجأ العديد من متابعي المصور اللبناني بالمشاهد التي نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام".

ويأمل المصور اللبناني الاستمرار في رصد اللحظات الجميلة في الطبيعة، وتنمية مهاراته الفوتوغرافية، مع استضافة ورش عمل في جميع أنحاء العالم.

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