فيوري وانغانو... انتهى الكلام ودقت ساعة النزال

بعدما أصبحت محط أنظار الجماهير الرياضية في مختلف أنحاء العالم، من خلال استضافتها العديد من الأحداث الرياضية العالمية الكبرى، ستكون العاصمة السعودية مساء اليوم السبت على موعد مع حدث استثنائي يرافق انطلاق فعاليات «موسم الرياض 2023» في نسخته الرابعة، حيث ستشهد «حلبة الرياض» مباراة الملاكمة العالمية والتي تحمل إسم «نزال أشرس رجل على وجه الأرض»، ويتنافس فيه بطل العالم في الملاكمة في الوزن الثقيل تايسون فيروي، وبطل العالم السابق في فنون القتال المختلطة فرانسيس إنغانو.

انتصارات فيوري جاءت نظير ما يتمتع به من موهبة، فبالرغم من طول قامته إلا أنه يتقن فن المراوغة، وينتقل بسهولة وسلاسة بين وقفة الأرثوذكسي ووقفة الساوث باو، وبرشاقة ملفتة في حركة قدميه، ويجيد السيطرة على المسافات، مما يمكنه من مهاجمة خصومه من زوايا غير متوقعة، إلا أن أكثر ما يميزه ويرجح كفته، يتمثل في دقة توقيته التي تمنحه أفضلية مباغتة الملاكمين، بالتحول المفاجئ إلى الهجوم المضاد.

أطلق موسم الرياض، (الأحد) الفيديو الترويجي لفعاليات نسخته الرابعة بعدد من المشاهد التي توثّق مناطقه وفعالياته، إضافة إلى النزال العالمي المرتقب.فاز الملاكم البريطاني تومي فيوري، بالنقاط على صانع المحتوى بموقع «يوتيوب» كيه إس أي في المواجهة التي جمعت بينهما في استاد «إيه.أو» أرينا بمدينة مانشستر.https://aawsat. headtopics.com

وأضاف هيونغ مين سون الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 66، قبل أن يسجل كريستال بالاس هدف حفظ ماء الوجه عن طريق جوردان أيو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. في المقابل، تلقى فريق كريستال بالاس خسارته الرابعة في الدوري هذ الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

وحقق الرامي هاني النخلي الميدالية الفضية لدفع الجلة تصنيف F33، بعد أن جاء بالمركز الثاني بمسافة 10.53 متراً، فيما نال عبدالرحمن القرشي الميدالية البرونزية في سباق 400 متر كراسي متحركة تصنيف T53، بحلوله بالمركز الثالث بزمن 51.00 ثانية. headtopics.com

ويسدل الستار السبت على دورة الألعاب البارا آسيوية التي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23-28 أكتوبر الحالي بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي يمثلون 44 دولة آسيوية .وسيقام حفل الختام بحضور رئيس البعثة السعودية المشاركة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في ملعب بيج لوتس الذي استضاف حفل الافتتاح .

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بحضور آل الشيخ... فيوري وانغانو يتبادلان التحديقال الملاكم تايسون فيوري أنه ليس لديه أي شك في أنه سيقضي على خصمه انغانو السبت في نزال أشرس رجل على وجه الأرض في الرياض. اقرأ أكثر ⮕

الملك الغجري Vs المفترس .. نزال عالمي محتدممواجهة ينتظرها العالم أجمع، ستجمع بين الملاكم الإنجليزي تايسون فيوري ومنافسه الكاميروني - الفرنسي فرانسيس نغانو، في افتتاح موسم الرياض 2023، لتحديد أشرس رجل على أرض وجه الأرض. اقرأ أكثر ⮕

قبل 48 ساعة من 'نزال أشرس رجل على الأرض'.. 'فيوري وانجانو' يتواجهان في المؤتمر الصحافي قبل الحلبةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

أسطورة الملاكمة مايك تايسون يكشف السبب وراء رفضه مواجهة الروسي إميليانينكوأوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو. اقرأ أكثر ⮕

نزال أشرس رجل بالعالم.. فيوري وانجانو وجهًا لوجه بالمؤتمر الصحفيبحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أقيم اليوم في منطقة Kingdom Arena، إحدى مناطق موسم الرياض هذا العام مؤتمر صحافي استباقي لنزال أشرس رجل على وجه الأرض، حضره طرفا النزال فرانسيس انجانو، بطل الفنون القتالية المختلطة في الوزن الثقيل، ونظيره تايسون فيوري، بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل. اقرأ أكثر ⮕

أميركا تحظر استيراد بعض ساعات «أبل»أوصت هيئة أميركية رسمية بحظر استيراد نماذج من ساعة «أبل» الذكية إلى الولايات المتحدة. اقرأ أكثر ⮕