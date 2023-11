فينيسيوس جونيور.. 'مدريدي' حتى عام 2027

في موسمه السادس مع ريال مدريد، شارك فينيسيوس في 235 مباراة، وأحرز 63 هدفا وفاز بتسعة ألقاب منها، دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني مرتين.وشملت ألقابه الأخرى مع النادي، كأس الملك وكأس السوبر الإسباني مرتين وكأس العالم للأندية مرتين.وأضاف: "شكرا للرئيس والجمهور وأعضاء الفريق ولكل من يعمل في ريال مدريد، شكرا للعائلة والأصدقاء. في نادي أحلامي حتى عام 2027، نقاتل معا للمزيد من الألقاب".

