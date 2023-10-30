فيفا يوقف بطل فضيحة 'قبلة المونديال' لمدة 3 سنوات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإثنين، إيقاف لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم 3 سنوات، على خلفية القبلة الشهيرة على شفتي بطلة مونديال السيدات جيني هيرموسو.، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 3 سنوات، بعد أن وجدت أنه تصرف بشكل ينتهك المادة 13 من القانون التأديبي لفيفا".

، وأصدر قاض في مدريد أمر تقييد لإبعاده عن هيرموسو التي تلعب لصالح ناد في المكسيك، بينما ينكر روبياليس ارتكاب أي جرم.، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 3 سنوات، بعد أن وجدت أنه تصرف بشكل ينتهك المادة 13 من القانون التأديبي لفيفا".روبياليس من منصبه لحماية تحقيق بشأن سلوكه في نهائي كأس العالم لكرة القدم للنساء، الذي تضمن تقبيله اللاعبة الإسبانية جيني هيرموسو على الشفاه خلال توزيع الجوائز.

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