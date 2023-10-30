فيصل بن فرحان يشدّد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان القطاع

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي..وثمّن خلال الاتصال، قرار النرويج بالتصويت لمصلحة قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر..

كما ناقش الوزيران، خلال الاتصال، استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطوّر الأوضاع، حيث شدّد الأمير فيصل، على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، والعمل على إيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

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فيصل بن فرحان يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةفيصل بن فرحان يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية اقرأ أكثر ⮕

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