فيصل بن بندر يزف 264 شاباً وفتاة لـ 'عش الزوجية'

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالرياض 'إنسان'، أن الجمعية تأسست على منهج واضح على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

دعم خادم الحرمين الشريفين له دور رئيسٌ في نشأة جمعية إنسان قبل نحو ربع قرنولفت مدير عام الجمعية، محمد المحارب، إلى أن دعم خادم الحرمين الشريفين له دور رئيسٌ في نشأة جمعية إنسان قبل نحو ربع قرن، وتعهدها برعايته الكريمة، إلى أن أصبحت صرحًا خيرياً يضم أكثر من 40 ألف يتيم ويتيمة وأرملة، تقدم لهم الخدمات عبر 21 فرعاً في محافظات الرياض.

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فيصل بن فرحان يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةفيصل بن فرحان يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية اقرأ أكثر ⮕

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