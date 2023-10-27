فيديو.. نجل كريستيانو يُسجل هدفين في انتصار براعم النصر على الفتح

وشهدت المباراة مشاركة كريستيانو جونيور، نجل رونالدو نجم الفريق الأول بنادي النصر بصفة أساسية، حيث تألق ونجح في تسجيل هدفين من أهداف النصر.

وأقيمت المباراة بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري البراعم، على ملعب رديف نادي الفتح بالأحساء، حيث يلاقي النصر نظيره الاتفاق بالجولة القادمة على ملعب نادي الاتفاق بالدمام.

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