فيديو لطفلة فلسطينية تبكي بحرقة يشعل التواصل: 'ماما ماتت يا عمو'

"ماما ماتت يا عمو".. كلمات رددتها طفلة فلسطينية تذرف الدموع بعد قتل والدتها إثر قصف صاروخي عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لتدوي صرخاتها في كل مكان بعد أن شاهدت بعينيها مقتل أمها خلال قصف إسرائيلي بلا رحمة أو إنسانية.

وقالت الطفلة في الفيديو:"ماما مات يا عمو، ضربونا بصاروخ"، وأمام الأسئلة التي وجهها لها المراسل توقف لسانها عند جملة واحدة"ماما ماتت يا عمو".الطفلة أثارت تعاطف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولوا مقطع الفيديو المعروض على قناة"العربية" والذي ظهرت فيه وهي تحتضن أمها وتبكي بحرقة، إذ فقدت منزلها إثر القصف.

ونفذت القوات الإسرائيلية عدة توغلات برية محدودة النطاق داخل القطاع. ويعتبر التوغل الجاري الأطول منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة على إسرائيل. headtopics.com

وقتل أكثر من 8000 شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس، فيما قتل 1400 شخص في إسرائيل سقطوا في اليوم الأول من هجوم حركة حماس، حسب السلطات الإسرائيلية التي أفادت أن مقاتلي الحركة احتجزوا أيضا حوالي 230 شخصا رهائن.

وشهد اليوم الأحد المزيد من التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، وسط تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع، فيما استمرت معاناة أهل غزة من ويلات الحرب التي قتلت وأصابت الآلاف، وتركت مئات الآلاف مشردين بلا مأوى.وفي السياق، قال اتحاد الصليب والهلال لـ"العربية" و"الحدث"، إن إسرائيل تصر على إخلاء مستشفى القدس في غزة، مشيراً إلى أن المستشفى يضم أكثر من 12 ألف نازح. headtopics.com

وقبلها، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس تمهيداً لقصفه. وجاء في بيان الجمعية على"فيسبوك":"منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدميره بالكامل".وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم، إن التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور"مثيرة للقلق البالغ".

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فيديو لطفلة فلسطينية تحتضن والدتها وتبكي بحرقة يشعل التواصل: 'ماما ماتت يا عمو''ماما ماتت يا عمو'، كلمات رددتها طفلة فلسطينية تذرف الدموع بعد قتل والدتها، إثر قصف صاروخي عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لتدوي صرخاتها اقرأ أكثر ⮕

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