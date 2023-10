فيديو خطير لرئيس مجلس النواب الأميركي! | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

وانتشر فيديو قديم وخطير له يتحدث فيه عن منصة إكس، حيث قال: إن “الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، استخدمت تويتر وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى لفرض رقابة على الأمريكيين”.كما أردف أن “تويتر كان في الأساس شركة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي قبل أن يشتريها إيلون ماسك”.وضع حد للخلافات

يذكر أن الجمهوريين انتخبوا أخيرًا مايك جونسون رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي الأربعاء، ليضعوا حدًّا لخلافات في صفوف الحزب استمرت أسابيع وأحدثت شللًا في الكونجرس في ظل فترة تشهد أزمات دولية وداخلية، وفق فرانس برس.

ونال جونسون النائب عن لويزيانا الذي يعد حليفًا للرئيس السابق دونالد ترامب وقاد الجهود القانونية الرامية لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020، إجماع حزبه عليه كرئيس مجلس النواب الـ56.took it over… The Twitter files should be a matter of bipartisan concern for every member of Congress and every American citizen… headtopics.com

