فيديو صادم.. طبيب هندي يضرب مريضًا كتم سرًّا خطيرًا عن معالجيه

تعرّض طبيب في إحدى مستشفيات الهند للفصل من عمله، بعد أن انتشر مقطع مصوّر له وهو يضرب مريضًا ويشتمه؛ لأن الأخير لم يكشف عن إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية 'الإيدز'..

وذكرت مجلة 'India Today' على موقعها، أن المريض البالغ من العمر 45 عامًا، نُقل إلى مستشفى مهراجا يشوانتراو، الذي تديره الدولة؛ لعلاج كسر في العظام؛ مشيرًا إلى أن الطبيب غضب من المريض الذي لم يكشف لأحد من معالجيه أنه مصاب بالفيروس المعدي قبل أن يبدأ علاجه..وفي فيديو الحادث، يظهر الطبيب وهو يصفع المريض بصورة متكررة ويشتمه، حسب موقع 'روسيا اليوم'..

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