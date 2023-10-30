فيديو.. 'الأرصاد': أمطارٌ على الرياض والقصيم والشمالية نهاية الأسبوع

أكّد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل؛ أن أجواء هذا الأسبوع على مناطق المملكة كافة ستكون في غاية الروعة، مع اعتدال درجات الحرارة والرطوبة، لافتاً إلى أن هناك فرصة لهطول الأمطار على مناطق وسط المملكة؛ تشمل العاصمة الرياض والقصيم والمناطق الشمالية نهاية الأسبوع..

وأوضح العقيل؛ أن صور الأقمار الاصطناعية تظهر تأثر المناطق الجنوبية 'مرتفعات جازان' ومنطقتَي عسير ونجران حتى المرتفعات الجنوبية لمنطقة الباحة بالسحب الرُكامية الرعدية تمتد حتى منطقة الرياض..

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