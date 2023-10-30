فيديو.. قنوات تصريف مياه الأمطار لأنفاق تبوك.. ناجحة

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وجاء النفق الذي افتتحه أمير منطقة تبوك قبل أشهر قليلة بحلّة جديدة مبهجة، وبإضاءات متناسقة، وتصميم عالمي؛ ويشمل النفق الذي تمّ العمل عليه بطول إجمالي 480 متراً، تنفيذ طرق الخدمة على جانبيه، متضمنة تطوير الأرصفة الجانبية، وكذلك أعمال الديكور والإنارة..ويعدّ النفق فريداً من نوعه، سواء في تصميمه أو في إنارته، ليضيف لمسة جمالية جديدة لمدينة تبوك، مواكبةً لرؤية 2030، وتحسين المشهد البصري للمدينة.

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