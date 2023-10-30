فيديو يشرح ما حدث.. مقتل وإصابة 63 شخصًا في حادث تصادم قطارين بالهند

.وحسب موقع 'يورو نيوز' الإخباري، قالت وزارة السكك الحديدية، في بيان: إن عربتين لأحد القطارين خرجتا عن مسارهما، وإن تحقيقًا أوليًّا خلُص إلى أن 'خطأ بشريًّا' أدى إلى الاصطدام؛ فيما كان 90 راكبًا على متن العربتين المتضررتين من الحادث..وقال مسؤول في السكك الحديدية إن الحادث وقع عندما توقف أحد القطارين بسبب انقطاع في كابل علوي، وإن القطار الآخر اصطدم به؛ مما أدى إلى خروج عربتي القطار المتوقف عن مسارهما..

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، على منصة التواصل الاجتماعي 'إكس'، إنه تحدث مع وزير السكك الحديدية 'بشأن الحادث المؤسف'، وأضاف: 'السلطات تقدم كل المساعدة الممكنة للمتضررين'..ونقل موقع 'هندوستان تايمز'، أن 'جاغان موهان ريدي رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، أمر باتخاذ إجراءات إغاثة فورية وإرسال أكبر عدد ممكن من سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى اتخاذ جميع أنواع الترتيبات في المستشفيات القريبة لتوفير رعاية طبية جيدة للمصابين'..

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