فيدان: تجاهل وجود الفلسطينيين لن يجلب السلام لإسرائيل

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، أن تجاهل وجود الفلسطينيين وحقوقهم، وممارسة القمع والظلم بحقهم لم ولن يجلبا السلام لإسرائيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، عقب مباحثاتهما في العاصمة التركية أنقرة. وأشار فيدان إلى أن"الإنسانية جمعاء تقف عند مفترق طرق في غزة، فإما ستندلع هناك حرب كبيرة وتنتشر في أنحاء العالم، أو سيتحقق سلام كبير".

ولفت إلى أنه أبلغ نظيره الدنماركي بأن تركيا لا تصنف حركة حماس كتنظيم إرهابي باعتبارها جزءا من الدولة الفلسطينية وحزبا سياسيا في منظومة الدولة.

اقرأ أكثر:

aa_arabic »

'ستكون مجزرة'.. أنقرة تدين استهداف المدنيين وتحذّر من عواقب عملية إسرائيل البرية في غزةأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أي عملية برية بقطاع غزة ستحول 'هذه الوحشية إلى مجزرة بكل معنى الكلمة'، مشيرا إلى أن استهداف الفلسطينيين دون تمييز 'جريمة ضد الإنسانية'. اقرأ أكثر ⮕

المفوض العام للأونروا يحذر من توقف أعمالها ويدعو لتدفق المساعداتقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لن تكون قادرة على استكمال أعمالها دون تأمين الوقود في قطاع غزة، ودعا إلى تدفق المساعدات بشكل مستمر وغير متقطع. اقرأ أكثر ⮕

في غزة... عائلات تميّز أفرادها بأساور للتعرف عليهم في حال قتلهم القصفمع وجود أعداد كبيرة من الجثث، يقول سكان إن الفلسطينيين في غزة يدفنون الموتى مجهولي الهوية في مقابر جماعية برقم بدلاً من الاسم. اقرأ أكثر ⮕

لتجنب الدفن بمقابر جماعية.. 'أساور زرقاء' باتت ملاذ أهل غزةمع وجود أعداد كبيرة من الجثث، يقول سكان إن الفلسطينيين في غزة يدفنون الموتى مجهولي الهوية في مقابر جماعية برقم بدلا من الاسم. اقرأ أكثر ⮕

بلومبرغ: الصين لن تشارك في اللقاء حول 'معادلة السلام' الأوكرانيةأفادت وكالة 'بلومبرغ' نقلا عن مصادر مطلعة بأن الصين لن تشارك في اللقاء حول 'معادلة السلام' الأوكرانية الذي سيعقد في مالطا في أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

تحرك صيني لعقد مؤتمر دولي لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيلكشف مبعوث الحكومة الصينية الخاص لقضية الشرق الأوسط تشاي جيون، أنه بحث مع المسؤولين السعوديين في الرياض ، سبل حشد الجهود الدولية لايقاف الحرب الإسرائلية على غزة. اقرأ أكثر ⮕