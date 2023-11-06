فوز القوة الجوية على الاتحاد في دوري أبطال آسيا

انتهت مباراة القوة الجوية ضد الاتحاد، بفوز الفريق العراقي بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.وبعد المباراة، تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما أصبح رصيد القوة الجوية 7 نقاط في المركز الثاني. ويواصل نادي الاتحاد نتائجه السلبية في المباريات الأخيرة، حيث خسر في آخر جولة له في دوري روشن ضد نادي الشباب، ثم خسر اليوم أمام فريق القوة الجوية.

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