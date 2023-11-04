فوز بايرن ميونيخ يحافظ على المركز الثاني

وكان المدافع الدولي الفرنسي دايوت أوباميكانو، افتتح باب التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة الرابعة. ومنح هذا الفوز الثمين بايرن ميونيخ فرصة الاحتفاظ بالمركز الثاني عبر وصوله للنقطة 26، فيما توقف دورتموند عند 21 نقطة في المركز الرابع.

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