فوز الوحدة على الحزم في بطولة دوري روشن

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة فوزًا ثمينًا على حساب الحزم بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن. الجاسر: نستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى أكثر من 330 مليون مسافروبعد المباراة، أصبح رصيد الوحدة 16 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الـ17.

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