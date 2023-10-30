فلسطيني يروي معاناة طفليه بعد إحكام إسرائيل حصارها على غزة

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تواصل القصف الإسرائيلي على غزة.. وعودة تدريجية للاتصالات والإنترنتيوم جديد من التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة يشهده قطاع غزة، اليوم الأحد، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع، فيما تستمر معاناة أهل غزة اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: هل يحمي القانون الدولي الصحفيين في قطاع غزة؟حرب غزة: إسرائيل قتلت 24 صحفياً في غزة على الأقل اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة والصليب الأحمر يحذر من 'معاناة لا تحتمل'كثفت إسرائيل ضرباتها على قطاع غزة وحذرت من ان الحرب ستكون 'طويلة وصعبة' داعية المدنيين الفلسطينيين مجددا إلى التوجه جنوبا، رغم الدعوات إلى وقف التصعيد أمام 'معاناة لا تحتمل' تلحق بالمدنيين الفلسطينيين بحسب الصليب الأحمر. اقرأ أكثر ⮕

بعد تعرض أراضيها لـ 3 ضربات.. هكذا قد ترد مصربعد تعرضها لـ3 ضربات متتالية على مدار الأيام القليلة الماضية على خلفية الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، كشف المتحدث العسكري المصري ليل أمس الج اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: مراسل بي بي سي يصف الوضع بعد أعنف ليلة قصف إسرائيلية على غزةحرب غزة: مراسل بي بي سي يصف الوضع بعد أعنف ليلة قصف إسرائيلية على غزة اقرأ أكثر ⮕

بعد تعرض أراضيها لـ 3 ضربات.. ما هي سيناريوهات رد مصر؟بعد تعرضها لـ3 ضربات متتالية على مدار الأيام القليلة الماضية على خلفية الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، كشف المتحدث العسكري المصري ليل أمس الج اقرأ أكثر ⮕