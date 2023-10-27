فلسطين حاضرة بقوة في ملاعب المغرب

انتقل دعم المغاربة لفلسطين إلى ملاعب كرة القدم، حيث هتف جمهور نادي"الوداد البيضاوي" بأغنيته الجديدة"أرض الصمود" في مدرجات ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء أمس الخميس، خلال مباراته مع"إنييمبا" النيجري.

واكتست شوارع الدار البيضاء المؤدية إلى الملعب باللون الأحمر، لون الوداد، وأعلام فلسطين، وكأن الجمهور فلسطيني.ولاقت الأغنية رواجا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري. بمجرد انطلاق المباراة، هتف الجمهور بأغنية"أرض الصمود"، فيما تداول النشطاء مقاطع فيديو لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، علما أنها جاءت بعد أغنية مشابهة لفريق الرجاء البيضاوي.

وتتابع:"جنين الخليل وغزة، إن شاء الله نحرروك (نحررك) يا أقصى، القدس يا لحبيبة، عليك طالت الغيبة، ربي يحفظك لينا، نصلوا فيها مجموعين، نهزوا (نرفع) راية الدين، يا المقاوم علامك". فريق"الرجاء البيضاوي" المغربي لكرة القدم أيضا، غيّر السبت، صورته الرسمية على حسابه في فيسبوك، ووضع العلم الفلسطيني تضامنا مع سكان قطاع غزة.وقال محمد الغفري، منسق"الجبهة المغربية لأجل فلسطين ومناهضة التطبيع" (غير حكومية)، إن تضامن الشعب المغربي هو"تضامن وجداني وإنساني". headtopics.com

وأوضح أنه"قبل الوداد، سبق وأن أطلق فريق الرجاء البيضاوي أغنية رجاوي فلسطيني، والتي أصبحت أغنية عربية وعالمية" تدعم القضية الفلسطينية. ولفت إلى أن هتافات فريق الوداد تعكس الشعور التي يحسّه المغاربة تجاه القضية الفلسطينية، خاصة مع تواصل جرائم الإبادة في حق هذا الشعب.

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