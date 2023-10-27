فضية وبرونزية حصيلة السعودية اليوم في دورة الألعاب البارا آسيوية

حقّق لاعبا منتخب القوى 'هاني النخلي، وعبدالرحمن القرشي'، ميداليتَيْن فضية وبرونزية، اليوم، في ختام منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب البارا آسيوية، ليرفعا رصيد السعودية إلى 9 ميداليات 'ذهبيتين، و4 فضيات، و3 برونزيات'..وحقّق الرامي هاني النخلي الميداليةَ الفضية لدفع الجلة تصنيف F33، بعد أن جاء بالمركز الثاني بمسافة '10.53م'، فيما نال عبدالرحمن القرشي الميدالية البرونزية في سباق '400م' كراسي متحركة تصنيف T53، بحلوله في المركز الثالث بزمن '51.00' ثانية..

94' ثانية، فيما احتلّ زميله جمعان الزهراني المركز السادس بزمن '52.65' ثانية، وجاءت سارة الجمعة في المركز السادس لمنافسات رمي الرمح 'تصنيف F34' بمسافة '11.40م'..وفي منافسات كرة الطاولة، خسر ثنائي منتخب كرة الطاولة 'مريم المريسل، ومناحي ابن لبدة' من الثنائي التايلندي في منافسات الزوجي المختلط، بنتيجة '0-3'..

اقرأ أكثر:

sabqorg »

دورة الألعاب البارا آسيوية الرابعة: 7 ميداليات سعودية في اليوم الرابعسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

دورة الألعاب البارا آسيوية الرابعة : حصيلة الميداليات السعودية تصل لـ 6 ميداليات.. و'النخلي' يُتوج بالفضةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

٧ ميداليات سعودية في دورة الألعاب الباراآسيويةارتفع رصيد السعودية في الدورة إلى 7 ميداليات 'ذهبيتان - ثلاث فضيات - برونزيتان ' بعد تحقيق أخضر القوى ميدالية فضية في منافسات اليوم بالدورة المقامة حالياً في هوانغتشو الصينية وتختتم السبت المقبل. اقرأ أكثر ⮕

7 ميداليات تزيد الغلة السعودية في «الألعاب البارآسيوية»ارتفع رصيد البعثة السعودية في دورة الألعاب البارآسيوية هانغتشو الصينية، إلى 7 ميداليات «ذهبيتين - ثلاث فضيات - برونزيتين». اقرأ أكثر ⮕

لاعب أخضر الجوجيتسو عبدالملك آل مرضي يحصد فضية دورة الألعاب العالمية القتاليةحصد لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو عبدالملك آل مرضي الميدالية الفضية اليوم الأربعاء عقب فوزه في ثلاث جولات في منافسات الني وازا، ضمن دورة الألعاب العالمية القتالية. اقرأ أكثر ⮕

المبارزة السعودية تحصد الذهب في دورة الألعاب العالمية القتالية “الرياض 2023”صحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕