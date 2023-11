فصيل بـ 'المقاومة الإسلامية': قررنا تحرير العراق عسكريا

تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا للهجوم 27 مرة على الأقل في الفترة من 17 إلى 31 تشرين أول/ أكتوبر الماضي. وقال مصدر حكومي عراقي إن طائرتين مسيرتين استهدفتا منطقة التنف السورية تم تعطيلهما أو تدميرهما بواسطة نظام الدفاع الأساسي.يتزامن ذلك مع نشر الولايات المتحدة مجموعة حاملات طائرات وقوات أخرى في البحر الأبيض المتوسط فيما أرسلت 300 جندي إضافي إلى المنطقة اليوم الأربعاء.

ومنذ بدء الحرب على غزة، وتزامنا مع سلسلة هجمات في سوريا، واستمرار تبادل القصف بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان الجنوبية؛ شنت جماعة تطلق على نفسها مسمى"المقاومة الإسلامية في العراق"، عدة هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة على القواعد الأمريكية في البلدين المجاورين.

وانخفض عدد القوات الأمريكية في العراق منذ 2003، إلى نحو 2500 في العام الحالي، بعد تصويت البرلمان العراقي عام 2020 على قرار يلزم الحكومة بإنهاء أي تواجد للقوات أجنبية.

