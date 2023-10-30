فصول فنية وإبداعية تثري معرض الثقافة السعودية في باريس

تسلط المشاركة السعودية الضوء على أهم المجالات الإبداعية السعودية المتميزة وتسويقها عالمياً (وزارة الثقافة)

ويستمر «معرض الثقافة السعودية» الذي انطلق، السبت، في مدينة باريس، على مدى أسبوعين من الفترة 28 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بمشاركة هيئاتٍ وكياناتٍ ثقافية تابعة لوزارة الثقافة، وتمثل مجموعة الفعاليات والأنشطة التي يزخر بها برنامجه، الثقافة السعودية بمكوناتها المختلفة، في سبيل ترسيخ التبادل الحضاري، وتجسير الأفكار، إلى جانب تعزيز حضور المبدعين السعوديين في المحافل الثقافية المحلية والعالمية.

مما عدّه متابعون استفزازاً متعمداً للإسرائيليين، وحازت كلماته بإعجاب الكثيرين، لا سيما بين صفوف المدافعين عن الغزيين عبر مواقع «السوشيال ميديا».وكان رمضان قد ظهر في فيديو سابق وطالب خلاله الشعوب العربية بالدفاع عن فلسطين ومحاربة إسرائيل، وهو ما يراه رمضان سبباً مباشراً لهجوم الإسرائيليين عليه في وسائل الإعلام العبرية. headtopics.com

من جانبها، قالت ماجدة خير الله، الناقدة الفنية المصرية إن المشاهير عليهم دور مهم وفعال، في الأزمات المحلية والدولية، يحتم عليهم اتخاذ موقف ثابت تجاه الأحداث الجارية بعيداً عن المتاجرة وعدم الاتساق مع النفس، على أن يكون كلامهم بناء على فهم وتعقل، بعيداً عن حصد المشاهدات وتصدر الترند.

ورأت أن «استعراضه لمقتنياته الفاخرة يندرج تحت بند الحرية الشخصية، وكل فنان له مطلق الحرية في عرض ما يريد، والمتابع له مطلق الحرية في إلغاء المتابعة إذا استفزه الأمر». https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/4636056-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D9%91تُعدّ ميكانيكا الرائحة لغزاً غامضاً، ولا تزال على هذا النحو من عدة أوجه. headtopics.com

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فعاليات وأنشطة لمعرض الثقافة السعودية في باريس | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةفعاليات وأنشطة لمعرض الثقافة السعودية في باريس أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة، أمس، 'معرض الثقافة السعودية' في مدينة باريس، الذي يستمر على مدى أسبوعين من اقرأ أكثر ⮕

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