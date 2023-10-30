فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة أمريكية في سوريا وإصابتها بشكل مباشر

أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.تداولت صفحات إخبارية اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر وصول الدبابات الإسرائيلية إلى شارع صلاح الدين في غزة.أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو.

أعلن الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأحد أن"الأمين العام للحزب حسن نصر الله سيتحدث بحفل تكريم للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس يوم الجمعة 3 نوفمبر".تكرر ذكر حاجز"إيرز" الحدودي الإسرائيلي مع غزة في وسائل الإعلام عدة مرات منذ هجوم 7 أكتوبر أو ما يعرف بـ"طوفان الأقصى"، وتصدر مجددا العناوين في 29 أكتوبر.

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من جنوده الليلة الماضية، نتيجة الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.استهدفت طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى القدس بحي تل الهوى وسط غزة، بأكثر من 25 غارة و"أحزمة نارية" عنيفة وضخمة، ولا تزال تطلق قنابل مضيئة نحوه.أفاد مصدر عسكري سوري باعتداء جديد شنته القوات الجوية الإسرائيلية ليلا من اتجاه الجولان المحتل، حيث استهدفت موقعين للجيش السوري في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية. headtopics.com

قال مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، إن المملكة طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بمنظومة لمقاومة الطائرات المسيرة، كما طلبت صواريخ باتريوت.الدفاع الروسية تعلن إسقاط 8 صواريخ Storm Shadow مجنحة هاجمت القرم

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة.أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام رحلات الوصول والمغادرة.أفادت شبكة"سي إن إن" نقلا عن مصادر أمريكية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط. headtopics.com

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فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة أميركية جنوب الحسكة السوريةأعلنت فصائل عراقية مسلحة اليوم الأحد أنها استهدفت قاعدة للجيش الأميركي في منطقة الشدادي جنوب محافظة الحسكة السورية.وقال الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامي اقرأ أكثر ⮕

فصائل فلسطينية تعلن استهداف آليات إسرائيلية شمال غرب قطاع غزةأعلنت كتائب 'القسام' و'سرايا القدس' استهداف آليات عسكرية إسرائيلية شمال غرب قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

فصائل فلسطينية تعلن استهداف حشود عسكرية إسرائيلية شمال غرب قطاع غزةأعلنت كتائب 'القسام' و'سرايا القدس' استهداف حشود عسكرية إسرائيلية شمال غربي قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

«المرصد السوري»: استهداف قاعدة لقوات أميركية في ريف الحسكة بمسيّرات إيرانيةأعلن «المرصد السوري»، الأحد، أنه تم استهداف قاعدة «الشدادي» التي تستضيف قوات أميركية ودولية بريف الحسكة من قبل مسيّرات إيرانية أُطلقت من داخل الأراضي العراقية اقرأ أكثر ⮕

استهداف بالمسيرات وقصف في أنحاء متفرقة بسورياتواصلت عمليات القصف والاستهداف في سوريا، وبينما استهدفت طائرات مسيرة قاعدة «الشدادي» الأميركية، قصفت قوات «قسد» بالمدفعية مناطق نفوذ ميليشيات إيرانية. اقرأ أكثر ⮕

صاروخ أُطلق من غـ.ـزة يصيب منزلا في بئر السبع بشكل مباشرأصابه بشكل مباشر.. اللحظات الأولى بعد سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غـ.ـزة على منزل في منطقة بئر السبع. اقرأ أكثر ⮕