فريق ريزنبك إنترناشيونال يتوج بلقب بطل دوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز بالرياض

تَوج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، فريق ريزنبك إنترناشيونال بلقب بطل دوري الأبطال العالمي لقفز الحواجز، وذلك في اليوم الثاني من منافسات الجولة الختامية لبطولة لونجين العالمية التي انطلقت أمس في الأرينا الواقعة شرق مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض..

كما توّج مدير عام قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض تركي بن عودة فريق ريزنبك إنترناشيونال بلقب بطل 'جولة الرياض'، عقب تحقيقه المركز الأول بمجموع نتيجة الجولتين بزمن 149.65 ثانية (4 أخطاء)، وجاء ثانياً فريق سكوتهولم هارتس بزمن 142.92 ثانية (8 أخطاء)، وحل ثالثاً فريق براغ ليونز بزمن 147.12 ثانية (8 أخطاء)..وافتُتحت أشواط اليوم الثاني من البطولة خلال الفترة الصباحية، بشوط 'السرعة' لفئة (النجمتين ـ ارتفاع 1.45 متر)، وشوط 'جولتين في جولة' لفئة (النجمتين ـ ارتفاع 1.

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