فريق درجة ثالثة يطيح ببايرن ميونيخ من كأس ألمانيا بثنائية مثيرة

وأجرى توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ عدة تغييرات على التشكيلة التي سحقت دارمشتاد 8-صفر في الدوري يوم السبت الماضي، شملت الإبقاء على هداف الفريق هاري كين على مقاعد البدلاء إلى جانب كينجسلي كومان بينما شارك فرانس كريتزج البالغ عمره 20 عاما فيوفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل مارس جاوس الهدف الثاني لساربروكن ليتأهل لدور الستة عشر من المسابقة.إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه هوفنهايم 1-0، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وتقدم ليفركوزن عن طريق إزيكويل بالاسيوس في الدقيقة 21 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك زانتهاوزين التعادل عن طريق كريستوف إيليش في الدقيقة 50. وفي الدقيقة 54 سجل جوناثان تاه الهدف الثاني لصالح ليفركوزن، ثم عاد زانتهاوزين مجدداً ليسجل هدف التعادل عن طريق ياسين بن بلا في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 85 سجل آدم هلوتشيك الهدف الثالث لليفركوزن، قبل أن يسجل أمين عدلي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 88 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. ونجح هيرتا برلين (درجة ثانية) في الفوز على ضيفه ماينز 3 ـ صفر ليعبر لدور الستة عشر، فيما تأهل آينتراخت فرانكفورت بعد فوزه 2ـ صفر على فيكتوريا كولن (درجة ثالثة)أوتو نيرتس ( 1926 ـ 1936)

على الرغم من أن المنتخب الألماني بدأ في لعب مباريات دولية منذ عام 1908، إلا أن أول مباراة بمدرب رسمي لم تكن إلا في عام 1927. أوتو نيرتس (الثالث من اليسار)، الطبيب والمعلم ولاعب سابق لكرة قدم، قاد المنتخب الألماني لتحقيق أول نجاحاته. حيث أحرز معه في نتيجة مفاجئة المركز الثالث في كأس العالم 1934 بإيطاليا.شهدت حقبة الفترة النازية تولي زيب هيربرغر قيادة المنتخب الألماني لفترة امتدت لست سنوات.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: DW_ARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: ساربروكن المغمور يصعق بايرن fكأس ألمانيا في مفاجأة كبيرةأطاح فريق ساربروكن المنتمي لدوري الدرجة الثالثة بمنافسه العملاق بايرن ميونيخ من الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: التعاون يُنهي الشوط الأول ضد الوحدة متقدمًا بثنائية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةالتعاون يُنهي الشوط الأول ضد الوحدة متقدمًا بثنائية انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون ضد الوحدة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: ماني ينقذ النصر من فخ الاتفاق وينقله إلى ربع النهائيتأهل فريق النصر إلى دور الثمانية ببطولة كأس الملك، عقب فوزه على الاتفاق 1 - صفر يوم الثلاثاء في دور الـ16 من البطولة.واحتاج فريق النصر للعب شوطين إضافيين ل

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

FRANCE24_AR: كأس ألمانيا: دورتموند إلى ثمن النهائي والمغربي عدلي يعبر بليفركوزنتأهل بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن إلى الدور الـ16 من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم إثر فوزهما على هوفنهايم 1-0 وساندهاوسن من الدرجة الثالثة 5-2 تواليًا الأربعاء.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: كأس ألمانيا: تأهل دورتموند وليفركوزن إلى دور الـ16تأهل بوروسيا دورتموند إلى دور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه هوفنهايم 1 - صفر، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: كأس ألمانيا.. دورتموند إلى ثمن النهائي والمغربي عدلي يعبر بليفركوزنتأهل بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن إلى الدور الـ16 من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم إثر فوزهما على هوفنهايم 1-0 وساندهاوسن من الدرجة الثالثة 5-2 تواليا الأربعاء.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕