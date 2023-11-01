فريق درجة ثالثة يطيح ببايرن ميونيخ من كأس ألمانيا بثنائية مثيرة

وأجرى توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ عدة تغييرات على التشكيلة التي سحقت دارمشتاد 8-صفر في الدوري يوم السبت الماضي، شملت الإبقاء على هداف الفريق هاري كين على مقاعد البدلاء إلى جانب كينجسلي كومان بينما شارك فرانس كريتزج البالغ عمره 20 عاما فيوفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل مارس جاوس الهدف الثاني لساربروكن ليتأهل لدور الستة عشر من المسابقة.إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه هوفنهايم 1-0، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.
وتقدم ليفركوزن عن طريق إزيكويل بالاسيوس في الدقيقة 21 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك زانتهاوزين التعادل عن طريق كريستوف إيليش في الدقيقة 50. وفي الدقيقة 54 سجل جوناثان تاه الهدف الثاني لصالح ليفركوزن، ثم عاد زانتهاوزين مجدداً ليسجل هدف التعادل عن طريق ياسين بن بلا في الدقيقة 56.
وفي الدقيقة 85 سجل آدم هلوتشيك الهدف الثالث لليفركوزن، قبل أن يسجل أمين عدلي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 88 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. ونجح هيرتا برلين (درجة ثانية) في الفوز على ضيفه ماينز 3 ـ صفر ليعبر لدور الستة عشر، فيما تأهل آينتراخت فرانكفورت بعد فوزه 2ـ صفر على فيكتوريا كولن (درجة ثالثة)أوتو نيرتس ( 1926 ـ 1936)
على الرغم من أن المنتخب الألماني بدأ في لعب مباريات دولية منذ عام 1908، إلا أن أول مباراة بمدرب رسمي لم تكن إلا في عام 1927. أوتو نيرتس (الثالث من اليسار)، الطبيب والمعلم ولاعب سابق لكرة قدم، قاد المنتخب الألماني لتحقيق أول نجاحاته. حيث أحرز معه في نتيجة مفاجئة المركز الثالث في كأس العالم 1934 بإيطاليا.شهدت حقبة الفترة النازية تولي زيب هيربرغر قيادة المنتخب الألماني لفترة امتدت لست سنوات.
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