فريق طبي يدخل غزة لأول مرة منذ بدء العدوان.. ودفعة مساعدات جديدة

وقالت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن"فريق من الصليب الأحمر مكون من ستة أفراد من طاقم طبي وأربعة متخصصين من اللجنة دخل لأول مرة إلى قطاع غزة"، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال في بيان عبر منصة"فيسبوك" إنه"تم تسليم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ست شاحنات مرسلة لها وعدد أربع شاحنات من الهلال الأحمر المصري إلى الهلال الأحمر الفلسطيني". وأضاف أن"الشاحنات تحتوي على غذاء وأدوية ومستلزمات طبية"

وبذلك يصل عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة إلى 84 شاحنة، لم تحتو أي منها على أي كميات من الوقود بسبب منع الاحتلال، بحسب المصدر ذاته.ويشهد قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، ويعاني سكانها من شح الغذاء والمياه الصالحة للشرب، فضلا عن النقص الحاد في المستلزمات الطبية وانهيار المنظومة الصحية، في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال، وذلك رغم شاحنات المساعدات التي تمكنت من الدخول خلال الأيام الماضية. headtopics.com

لليوم الواحد والعشرين على التوالي، يواصل فيه الاحتلال عدوانه على غزة في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.

وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن ارتقاء أكثر من 7326 شهيدا منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة نحو 19 ألفا آخرين بجروح مختلفة، بحسب آخر أرقام وزارة الصحة في قطاع غزة.كتائب القسام: قصفنا عسقلان المحتلة ردا على استهداف المدنيين في غزة headtopics.com

اقرأ أكثر:

Arabi21News »

بينهم 2704 أطفال.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 6650ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة، إلى 6650 شهيداً على الأقل. اقرأ أكثر ⮕

وصول 10 شاحنات مساعدات جديدة إلى غزةقال وائل أبو حسن مدير الإعلام في معبر رفح من الجانب الفلسطيني إن 10 شاحنات مساعدات جديدة دخلت إلى قطاع غزة صباح اليوم (الجمعة) من خلال المعبر. اقرأ أكثر ⮕

محتويات متنوعة.. طائرة مساعدات فرنسية إلى غزةمحتويات متنوعة.. طائرة مساعدات فرنسية إلى غزة اقرأ أكثر ⮕

مصر.. البورصة تسجل مستوى قياسي مدفوعة بتوقعات خفض الجنيهحققت البورصة المصرية مستويات قياسية خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 7.61% ليتجاوز مستوى 23 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، ليصعد بنسبة 59.35% منذ بداية العام اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يصعّد حصاره على القدس منذ العدوان على غزةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

الحرب على غزة في يومها الـ21 لحظة بلحظة.. مؤشرات على اجتياح بري مرتقب للقطاعدخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ21 منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى'، مع توسيع الجيش الإسرائيلي لرقعة غاراته ضد القطاع وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين وشح المساعدات. اقرأ أكثر ⮕